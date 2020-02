▷ C’est ce que Rihanna fera le 14 février prochain maintenant qu’elle est célibataire

Rihanna

La chanteuse sera à la Saint-Valentin pour travailler en studio, mais ne révèle pas avec qui elle collabore.

Rihanna révèle ce qu’elle fera le 14 février prochain, le jour le plus romantique de l’année, maintenant qu’elle est célibataire, à la fin de sa relation avec le millionnaire saoudien Hassan Jameel.

La Bella de Barbados est actuellement dédiée à sa prochaine production musicale, et elle laisse entrevoir qu’elle aura une collaboration particulière: «Je serai presque tout le temps en studio, la vérité est que l’idée m’excite beaucoup. Je ne peux pas vous dire avec qui je travaille, mais c’est une personne avec laquelle je veux collaborer depuis un certain temps », a déclaré le chanteur au magazine The Cute.

Sentant la pression de révéler le nom de son collaborateur, Rihanna a finalement révélé: “C’est Pharrell Williams”, a-t-elle déclaré avec enthousiasme.

L’interprète n’a pas non plus voulu révéler quand elle lancera sa nouvelle production: «La vérité est que j’aime provoquer mes followers, ils le font aussi avec moi. Bientôt, ils sauront quand créer ma nouvelle musique », a-t-il conclu.