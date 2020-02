▷ C’est le cadeau qu’Alejandro Fernández a fait à son père à cause de son 80e anniversaire

Vicente Fernandez, Alejandro Fernandez

«El Potrillo» a donné à son père une chanson en duo sur son nouvel album de musique ranchera «Made in Mexico».

Alejandro Fernández a révélé le cadeau qu’il a fait à son père Vicente Fernández, à l’occasion des 80 ans du chanteur, célébré avec style dans son ranch Los Tres Potrillos.

Alejandro a commenté: «J’ai dit à mon père, en cadeau, que lors de ce retour à la musique régionale, il avait mis sa voix sur l’un des thèmes de mon nouvel album intitulé« J’ai menti », il a dit:« Oui, laissez-moi l’entendre »et Il aimait ça, alors il m’a aidé à chanter cette chanson. L’enregistrement a été effectué au ranch Los Tres Potrillos, donc avant de présenter l’album, j’ai dit à ma société: «Attendez-moi un peu et donnons-lui de la vitesse». »

Alejandro a également déclaré qu’il était difficile de placer des disques entièrement composés de musique mariachi: «J’ai passé 10 ans à sortir des disques de musique régionale, j’en ai pris environ 5, mais j’ai commencé à rencontrer des problèmes car il n’y a presque pas de nouvelles stations dans lesquelles ce type de musique est entendu. chansons. Puis j’ai commencé à aborder un autre type d’outils musicaux comme la pop. »

Le nouvel album de Potrillo est intitulé «Made in Mexico», et en plus de mariachi, il comprend également des chansons avec d’autres styles.