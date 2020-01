▷ C’est le surnom avec lequel Leonardo DiCaprio appelle Brad Pit

Brad Pitt / Leonardo DiCaprio

Pitt a d’abord été confus lorsque son ami Leo a commencé à l’appeler “Lover” (Lover).

Brad Pitt était confus après que sa co-star de Once Upon A Time In Hollywood, Leonardo DiCaprio, ait commencé à l’appeler “Lover”.

Les acteurs ont joué dans le dernier film de Quentin Tarantino, dans lequel ils ont joué le brise-cœur hollywoodien Rick Dalton et son ami en double Cliff Booth, respectivement.

Et le lien étroit entre les personnages à l’écran a été reproduit par les étoiles entre les plans, devenant des amis proches.

Cependant, Brad s’est retrouvé quelque peu déconcerté lorsque Leonardo a conçu un surnom très affectueux pour lui.

“” Amant “, m’appelle Lama Lover”, a déclaré Brad à Entertainment Weekly, avec un haussement d’épaules et un sourire. “C’est un peu déroutant, mais je continue.”

Pendant ce temps, Brad appelle Leonardo “LDC”, comme il l’a révélé quand il a crié sur son partenaire de casting aux Golden Globes après sa récompense.

Réfléchissant sur le lien qu’il a construit avec Leonardo sur et hors du plateau, Brad a expliqué: «Vous constaterez que, avec la plupart des garçons, je dirais que nous nous soutenons tous, nous avons tous du respect les uns pour les autres, nous rions tous beaucoup les uns des autres. avec l’autre. Et c’est joué. Et c’est assez facile. “

Brad et Leonardo ont remporté de nombreuses nominations pour leurs rôles dans «Il était une fois à Hollywood», et tous deux sont prêts pour les Oscars lors de la cérémonie du mois prochain.

chargement …