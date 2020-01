▷ Channing Tatum et Jenna Dewan concluent un accord de garde pour leur fille

Channing Tatum et Jena Dewan – Photo: Instagram

Les célébrités ont divorcé en novembre 2019, mais ce n’est que maintenant qu’elles ont signé un accord de garde pour leur fille Everly.

Channing Tatum et Jenna Dewan ont finalement conclu un accord de garde pour Everly, leur fille de six ans.

L’ancien couple a finalisé son divorce en novembre dernier, et maintenant ils ont accepté les modalités de l’éducation de leur fille.

Selon The Blast, Channing et Jenna ont convenu de partager la garde Everly 50/50, et travailleront également avec un conseiller pour élaborer un calendrier spécifique pour diviser équitablement les vacances et le temps de garde.

Les acteurs ont également convenu de ne pas exploiter Everly pour toute publicité sur les réseaux sociaux.

Les stars ont annoncé leur séparation en avril 2018 après huit ans de mariage. Ils ont demandé le divorce en octobre de la même année.

Channing s’est récemment réconciliée avec la chanteuse britannique Jessie J, après avoir demandé du temps dans leur relation à la fin de l’année dernière, tandis que Jenna attend son premier enfant avec son nouvel homme, la star de Broadway Steve Kazee.