▷ Charlie Hunnam a contracté la dengue lors d’un enregistrement en Inde

L’acteur Charlie Hunnam s’est battu contre la dengue et une série d’infections désagréables lors du tournage de son prochain spectacle «Shantaram» en Inde.

La star de Pacific Rim incarne un prisonnier en fuite dans l’adaptation par Apple TV du roman à succès 2004 du même nom, de Gregory David Roberts, mais survivre au tournage pendant des mois a été un véritable défi pour les Britanniques, car Il a souffert d’une maladie après l’autre.

“J’ai eu une série de problèmes de santé assez importants qui, à mesure qu’ils progressaient, ressemblaient à une série de tentatives d’assassinat”, a-t-il plaisanté dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

«J’ai une infection pulmonaire, qui devient une infection des sinus, puis j’ai une conjonctivite dans les deux yeux, puis j’ai une infection dans l’oreille, puis j’ai une angine streptococcique, puis une infection bactérienne intestinale, puis un moustique me mord et la dengue se contracte »A rappelé Hunnam.

La série interminable de maladies a laissé l’inacteur incrédule de 39 ans: “C’était un peu déroutant, car je suis fier d’avoir une hygiène personnelle irréprochable”, a-t-il déclaré. «Mais je pense que certaines de ces choses iront parfois contre vous. Je pense que mon système immunitaire était trop délicat, parce que je suis trop propre. Vous devez rouler un peu dans la boue », a-t-il déclaré.

Le tournage du cauchemar a eu lieu peu de temps après que Hunnam ait fait face à une urgence médicale distincte lors de ce qui était censé être un voyage de camping relaxant, lorsqu’il a accidentellement interrompu un nid de guêpes et a dû courir nu à travers la forêt pour tenter de échapper à l’essaim.

Hunnam a été mordu plusieurs fois et s’est retrouvé dans le bureau de son médecin deux jours plus tard.

“Je suis tombé très malade et j’ai parlé à mon médecin et il m’a dit:” Vous aviez probablement tellement de poison dans votre système que votre corps commence à créer des anticorps pour lutter contre le poison “, puis s’ils me mordent à nouveau, parce que j’ai ces anticorps dans mon système , Je pourrais avoir une très mauvaise réaction », a-t-il expliqué.

“Par conséquent, je suis censé porter un EpiPen (vaccin contre l’anaphylaxie qui peut sauver des vies), mais bien sûr, je suis un idiot et je ne le fais pas.”

Après avoir enduré quelques mois difficiles, Hunnam avait hâte de dire au revoir à 2019: «Ce fut une année étrange, mais nous sommes dans une nouvelle décennie», a-t-il déclaré avec optimisme.

