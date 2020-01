▷ Charlie Hunnam s’attend à ce que Meghan Markle agisse à nouveau

Charlie Hunnam, Meghan Markle

L’acteur espère que si la performance est la véritable passion pour elle et la rend heureuse, elle revient à l’écran.

Charlie Hunnam espère que la duchesse de Sussex agira à nouveau maintenant qu’elle quitte ses fonctions royales.

L’ancienne actrice de «Suits», Meghan Markle, a démissionné de sa carrière lorsqu’elle s’est mariée, mais après qu’elle et son conjoint aient annoncé la semaine dernière qu’ils travailleraient pour être «financièrement indépendants» et prévoyaient de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, la star des ‘Gentlemen’ que la duchesse a l’occasion de poursuivre à nouveau sa “passion”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’elle agirait à nouveau, Charlie a répondu: «Nous verrons, je ne sais pas. J’espère que c’est une véritable passion pour elle et qu’elle la nourrit et c’est important, j’espère qu’elle a la possibilité de continuer dans cette voie. »

“Je comprends que ce n’est pas vraiment le travail typique de la royauté, ils font du service et des œuvres de bienfaisance et des choses comme ça, je ne sais pas.”

La star de 39 ans n’exclura pas de partager l’écran avec Meghan un jour, mais seulement si le papier est le bon.

Lorsqu’on lui a demandé s’il apparaîtrait dans une comédie romantique avec elle, il a ri et a dit: “Je ne suis pas un type de comédie romantique, c’est plus à propos de moi qu’elle.”

En appuyant sur s’il voulait faire un autre type de film avec la duchesse, il a ajouté à TMZ: «Écoutez, vous allez me causer des ennuis. Je jouerais devant elle si c’était un bon rôle pour lequel elle convenait et elle a raison, qu’en est-il? “

Charlie peut comprendre pourquoi le couple, qui a un fils de huit mois, Archie, a décidé de quitter la vraie vie et espère que leur décision leur apportera du bonheur.

Il a déclaré: «Nous méritons tous une certaine autonomie dans nos vies et la possibilité de trouver un peu de bonheur. Je suis sûr que l’examen minutieux sous lequel ils se trouvent est brutal, donc plus de pouvoir pour eux, s’ils croient qu’ils peuvent trouver le bonheur et la paix ailleurs, ils devraient faire leur chose », a déclaré l’acteur.

