▷ Chris Noth annonce la naissance de son deuxième fils, Keats

Chris Noth et son épouse Tara Wilson

L’acteur de 65 ans a annoncé la bonne nouvelle dans un post sur son compte Instagram.

Chris Noth est devenu père pour la deuxième fois, à 65 ans.

La star de Sex and the City a annoncé l’arrivée heureuse dans un article sur sa page Instagram mardi 18 février, révélant que lui et sa femme Tara Lynn Wilson avaient reçu un bébé nommé Keats.

«Du ciel, notre deuxième fils, Keats, est arrivé! “Cette beauté est une joie pour toujours”, Chris a légendé l’image de Keats suçant son poing tout en dormant sur un oreiller.

Il a rapidement reçu des messages de félicitations de ses amis célèbres, dont son ancienne co-star de Sex and the City, Kristin Davis, qui a écrit: «Oh mon Dieu! C’est tellement parfait et beau! Félicitations à vous tous. “

Keats est le deuxième fils de Chris et Tara, qui sont déjà parents d’Orion, 12 ans.

Chris Noth a joué le rôle de John James Big ’sur la série américaine à succès Sex and the City, et ce fut l’intérêt amoureux du personnage de Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw.

L’acteur vétéran et Tara, 37 ans, ont commencé à sortir ensemble en 2002 et se sont mariés en 2012.