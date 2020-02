▷ Chris Pratt a toujours aimé les personnages fantastiques

Chris Pratt

L’acteur de son nouveau film incarne un frère elfe qui se lance dans une quête de magie.

L’acteur Chris Pratt aimait la fantaisie en grandissant, ajoutant qu’il aimait l’apparition de personnages fantastiques tels que les elfes, les nains, les ogres et les magiciens.

Il sera bientôt vu dans le film d’animation fantastique urbain «Onward». Pratt joue le personnage de Barley Lightfoot, le frère aîné de Ian Lightfoot de Tom Holland.

L’acteur dit qu’il peut également se rapporter à l’amour fantastique de Barley.

“J’ai adoré la fantaisie en grandissant”, a-t-il déclaré. «J’avais un livre sur la culture naine, ses armes et ses sociétés. Il y avait de belles illustrations, et il s’agissait de dessiner quand j’étais enfant, alors j’ai adoré copier les dessins. J’ai toujours aimé l’apparition d’elfes fantastiques, de nains, d’ogres et de magiciens. »

Situé dans un monde fantastique de banlieue, ‘Onward’ présente deux adolescents frères elfes qui se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste de la magie.

Parlant de son rôle, il a déclaré: «L’orge est autoritaire et fait trop d’efforts; C’est peut-être un idiot maladroit, mais il a bon cœur. »