▷ Christina Aguilera a enregistré du nouveau matériel pour le prochain film “Mulan”

Aguilera a chanté la chanson originale ‘Reflection’ pour le film Mulan 1998, mais a maintenant enregistré de nouveaux morceaux.

La chanteuse Christina Aguilera a partagé qu’elle avait enregistré du nouveau matériel pour le prochain film d’action en direct “Mulan”.

“Le film d’action en direct‘ Mulan ’sort, d’ailleurs. Ils doivent aller le voir », a-t-il déclaré à la foule lors de son émission à Las Vegas en début de semaine, rapporte etonline.com.

«J’ai enregistré un nouveau matériel pour le film. Donc, j’ai travaillé là-dessus. Mais c’est l’original », a ajouté le chanteur, dont la chanson Reflection est apparue dans le film d’animation Disney de 1998.

En août de l’année dernière, Aguilera a été honorée en tant que légende Disney lors de la cérémonie des légendes Disney en D23, qui a commencé à chanter «Reflection».

“J’ai auditionné la chanson Reflection et elle a coïncidé avec mon premier contrat d’enregistrement”, a expliqué Aguilera.

«Et le fait que j’ai chanté Reflection, qui a tout conduit, est si mignon et si incroyable de regarder en arrière et de voir la croissance de votre vie, de votre carrière et seulement de vous-même. C’est juste une super journée. “

“C’est un message important que je fais la promotion … Vivez votre vérité, montrez ce que vous êtes à l’intérieur, soyez courageux, soyez un combattant … Ce qui vous définit, c’est qui vous êtes à l’intérieur.”

