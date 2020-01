▷ Christina Milian est devenue mère d’un enfant

Christina Milian

La chanteuse et actrice a accueilli son fils avec son petit ami Matt Pokora.

Christina Milian est une nouvelle maman. La chanteuse et actrice et son petit ami, Matt Pokora, se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager les nouvelles de leur paternité.

L’homme de 38 ans a publié lundi une photo en noir et blanc du nouveau-né sur Instagram et a ajouté la légende: «Et nous commençons donc. Ésaïe 20/01/20. Simplement parfait. Le monde est à toi, Fils. Amour, maman et papa. “

Matt a également publié un message en français, qui se traduit par: «Il était une fois, Ésaïe. Né le 20/01/2020 … à vous d’écrire le reste … bienvenue mon fils. “

Little Isaiah est le deuxième fils de la chanteuse de Dip It Low, elle est aussi la mère de Violet, âgée de neuf ans, sa fille de son mariage avec son ex-mari The Dream.