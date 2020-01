Claire Daniels

L’actrice de «Homeland» ne recherchait tout simplement pas ce niveau de renommée.

L’actrice Claire Danes ne regrette pas d’avoir rejeté “Titanic”, affirmant qu’elle n’était pas intéressée par le niveau de renommée que le film a donné à la star hollywoodienne Leonardo DiCaprio.

L’actrice de “Homeland” dit qu’elle s’est retirée de la lutte pour le rôle du film, du succès au box-office et du gagnant d’un Oscar, laissant le rôle principal à l’actrice Kate Winslet en 1996.

Les Danois venaient d’emballer “Roméo + Juliette” de Baz Luhrmann avec DiCaprio et cherchaient un autre type de film, rapporte aceshowbiz.com.

«Je venais de faire cette épopée romantique avec Leo à Mexico, c’est là qu’ils allaient filmer« Titanic »! Et ce n’est pas né pour moi! «Les Danois ont déclaré lors d’une session avec le podcast Dax Shepard Armchair Expert.

L’actrice de 40 ans se souvient que DiCaprio avait eu du mal à prendre la décision d’assumer l’épopée de James Cameron, racontant une conversation qu’ils avaient eue devant le bureau de leur mutuelle.

“Et il m’a regardé et m’a dit:” Je le fais! Je suis en train de le faire! «Et je pouvais voir que je n’étais pas sûr. Mais il a dit: “Putain, je dois faire ça.”

Danes a ajouté qu’il ne pouvait pas être vu face à l’attention globale que l’acteur a reçue après la sortie du film.

«Et je l’ai regardé et j’ai pensé:« Je comprends parfaitement pourquoi vous faites ça. Et je ne suis pas prêt pour ça. Et je pense que je n’étais vraiment pas prêt. Et je me souviens qu’après la sortie du film… il est simplement entré dans une autre stratosphère. »

Il a déclaré qu’il n’avait “aucun regret” après avoir remarqué un changement rapide dans la façon dont les gens traitaient son ancienne co-star.

«Je pense que j’aurais pu sentir que je courtisais ce niveau de renommée, ou que j’étais proche de ça… et je ne pouvais tout simplement pas le faire. Je n’en voulais pas. J’étais très clair à ce sujet. Je n’étais pas en conflit », a-t-il dit.

Quant à savoir si quelque chose de romantique s’est produit entre le couple pendant le tournage de l’histoire d’amour classique de Shakespeare, elle pense que l’amour hors écran n’a pas été écrit dans les étoiles pour eux.

“Cela n’allait jamais se produire”, a-t-il dit, admettant qu’il y avait une ambiance “écrasante” entre les deux.

“Je ne savais pas comment faire … nous sommes vraiment des gens différents.”

