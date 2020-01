▷ Comparez l’apparence de Ninel Conde avec celle de Lyn May

Lyn May, Ninel Count

Les récentes procédures esthétiques de Condé l’ont amenée à cette situation.

Ninel Conde a reçu beaucoup de critiques pour ses récentes chirurgies faciales, et ils sont venus le comparer avec l’ancien vétéran de Lynde, Lyn May.

L’actrice et chanteuse a posté une vidéo sur Twitter dans laquelle elle a annoncé qu’elle rejoignait le programme Telemundo “Drop the Soup”, et les commentaires portaient sur son apparence physique.

La plupart des commentaires n’étaient pas favorables à Ninel, car ses partisans ne sont pas satisfaits de sa nouvelle image, car certains détails ont été faits sur son visage et les critiques n’ont pas tardé à venir. Il a été comparé même à Lyn May, disant que Ninel était venu avec le même chirurgien de la mythique Vedette d’origine orientale.

Ninel Conde a préféré garder le silence et ne pas répondre à ces commentaires négatifs, et en réponse, il a publié une photo où son visage est très différent de ce à quoi il ressemble dans la vidéo.