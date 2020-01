▷ Cressida Bonas refuse de parler de sa liaison avec le prince Harry

Cressida Bonas

Bonas est sorti avec le prince de 2012 à 2014, trouve “étrange” d’être toujours interrogé sur leur véritable relation.

La Cressida Bonas sud-africaine “respecte” trop le duc et la duchesse de Sussex pour parler de sa relation avec le prince Harry.

L’actrice de House White House Farm, qui a fréquenté le prince de 2012 à 2014, trouve “étrange” de toujours être interrogée sur sa véritable relation.

Elle a déclaré: «Je ne prendrais pas position à ce sujet car je ferais la une des journaux. Je veux parler de mon travail. Et aussi par respect.

«Quelle est l’expression? Comment me sentirais-je si la chaussure était sur l’autre pied et qu’un ex parlait de moi?

«C’est comme si c’était il y a longtemps, donc quand ça arrive, ça fait bizarre parce que maintenant je suis dans un endroit très différent: je me marie, j’ai beaucoup appris. Je suis beaucoup plus à l’aise dans ma peau. Je grandis. “

Et la beauté de 30 ans, qui s’est engagée envers Harry Wentworth-Stanley, a admis qu’il a été “très difficile” d’être prise au sérieux en tant qu’actrice parce que sa célèbre relation passée éclipse ses efforts.

Elle a déclaré au magazine ES: «Personne n’aime être tagué, peu importe ce que c’est ou d’où vous venez. Les obstacles et les barrières pour moi sont lorsque j’essaie de faire mon travail et que les gens veulent en parler. »