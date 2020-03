▷ Daniel Craig pourrait incarner James Bond dans un sixième film

Daniel Craig

Bien qu’il ait juré qu’il ne ferait pas un autre film dans la saga, l’acteur pourrait déjà changer d’avis.

La star hollywoodienne Daniel Craig pourrait rejouer James Bond, même s’il a dit un jour qu’il préférait se couper les poignets.

Le prochain film “No Time To Die” a été promu comme la dernière apparition de l’acteur de 52 ans en tant qu’agent secret 007. Mais maintenant, on prétend que l’acteur pourrait revenir pour un sixième film de Bond après avoir changé d’avis, rapporte-t-il Le miroir

«Je ne pense pas que Daniel en ait fini avec James Bond, malgré ses prétentions précédentes. J’étais dans cette même position il y a quatre ans après la sortie de “Spectre”, où il a dit publiquement et haut et fort que c’était fini, puis, au fil du temps, il a simplement dit qu’il continuerait “, a déclaré une source cinématographique au Sun. .

“Tout dépendra de la façon dont le public perçoit” No Time To Die “et s’il peut devenir le film le plus rentable de la série.”

La source a déclaré que s’il le faisait, Craig serait prêt à reprendre son rôle.

Craig, qui a fait ses débuts sur papier au “Casino Royale” en 2006, a dit un jour qu’il préférait se couper les poignets plutôt que de rejouer Bond. Dans une interview avec Time Out en 2015, on lui a demandé qui devrait jouer Bond après lui.

Il a dit: «Écoutez, je m’en fous. Bonne chance à eux. La seule chose qui compte pour moi, c’est que si j’arrête de faire ces choses, nous la laissons au bon endroit et les gens la ramassent et l’améliorent. »

Interrogé sur la possibilité de faire un autre film lui-même, il a poursuivi: «Maintenant? Je préfère briser ce verre et me couper les poignets. Pas en ce moment. D’aucune manière. C’est bien. Je m’en suis déjà remis. Nous avons terminé. Tout ce que je veux, c’est continuer. “

“No Time To Die” sortira en avril, mais il a été reporté jusqu’en novembre au milieu de la panique mondiale du coronavirus.