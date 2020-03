▷ Daniel Radcliffe a dû abandonner les jeux vidéo

Daniel Radcliffe

L’acteur a dû abandonner ces applications de jeu car elles consommaient tout leur temps libre.

Daniel Radcliffe n’a jamais caché son intérêt pour les jeux vidéo. Mais l’acteur a récemment avoué qu’il devait abandonner ces applications de jeu car elles consommaient tout son temps libre.

L’acteur a plaisanté sur le sujet et a déclaré au magazine People Now qu’il avait commencé à «s’éloigner» des gens en raison de son obsession pour les jeux, mais a admis que ces applications étaient en fait une petite distraction lors de ses pauses sur le plateau.

«J’avais l’habitude de jouer à beaucoup de jeux et je devais les quitter. Je m’éloignais des gens que j’aime, je ne faisais rien d’autre », reconnaît-il.

“C’est particulièrement facile quand on est sur le plateau, quand on a trois minutes, c’est parfait … Je dis: je vais me laisser distraire … mais oui, j’ai dû m’arrêter”, révèle-t-il, et dit qu’il a déjà désinstallé les jeux.