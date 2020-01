▷ Danna Paola dit qu’elle “ne se taira pas” face aux abus et aux brimades

Danna Paola

L’actrice et chanteuse s’est fâchée lorsqu’elle a été insultée par la participante à un spectacle de talents, dont elle est un jury.

Danna Paola dit que pendant la majeure partie de sa carrière, elle est restée silencieuse face aux critiques, aux taquineries, aux abus et aux brimades, mais c’est fini.

La jeune actrice et chanteuse mexicaine a réagi à ce qui s’est passé dans la dernière édition de La Academia, où Danna Paola a retiré toute son opinion sur Gibrán, la candidate qui l’a appelée “ culera ” en raison des critiques qu’elle a formulées pour sa performance passée, quelque chose qui est précisément pour ce que l’artiste a été engagé pour la production de réalité, pour conseiller et donner leur point de vue aux participants.

«J’ai enduré toute ma vie des critiques, des insultes, des brimades, de mauvais commentaires, des machismes, et ils m’ont toujours appris à me taire, parce que je suis plus jolie et j’ARRÊTE. Cela ne veut pas dire que je n’ai pas d’humilité, que c’est superbe ou que mon personnage est entré dans ma tête parce que ce n’est pas le cas. Les gens qui me connaissent vraiment savent ce que je suis, très sincère, et l’humilité est la chose la plus importante pour cette course », a déclaré Danna Paola à Diario Basta.

Cet épisode a été le plus fort jamais vécu dans cette émission de téléréalité populaire menée par Adal Ramones, qui, avec l’expérience qu’il a, a modéré ce qui s’est passé dimanche dernier, où Danna Paola a exigé tout d’abord le respect.