▷ David Schwimmer ne serait pas d’accord sur un redémarrage de ‘Friends’

L’acteur, qui dans la série a donné vie à Ross Geller, estime que l’ensemble du casting a évolué avec sa carrière et sa vie.

David Schwimmer a exclu de relancer sa série comique à succès Friends, car il sent que le casting a évolué.

La spéculation selon laquelle la série, qui a eu lieu entre 1994 et 2004, pourrait être relancée est présente depuis que les patrons de HBO ont révélé qu’ils étaient en pourparlers initiaux avec les acteurs sur une sorte de calendrier de réunion.

David dit au Guardian que, bien qu’il soit ouvert à une réunion qui prend la forme d’une rétrospective d’un programme de chat, il ne veut pas répéter son rôle de Ross Geller, et pense que ses collègues Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Matthew Perry et Lisa Kudrow sont du même avis.

“Je ne pense tout simplement pas que ce soit possible, étant donné les différents parcours professionnels de chacun”, dit-il. «Je pense que tout le monde ressent la même chose: pourquoi jouer avec quelle était la bonne façon de terminer la série? Je ne veux rien faire pour l’argent. Cela aurait un sens créatif et rien de ce que j’ai entendu jusqu’à présent n’a de sens. »

Cependant, la star révèle que lui et ses co-stars sont toujours en bons termes, et leur relation avec Matt est particulièrement forte.

“Nous avons tous récemment eu un petit dîner de retrouvailles chez Courteney”, ajoute-t-il. «Tout le monde dérive et ils ont tous des familles et se déplacent, il y a donc des relations différentes entre les acteurs, mais je suis probablement plus proche de LeBlanc régulièrement. Je suis le seul à vivre à New York. »

Se souvenant de son passage dans la comédie à succès, l’acteur de 53 ans se souvient: «Plus je vieillis, plus mon point de vue change et vous réalisez à quel point vous êtes bon. Cette carrière de 10 ans avec ce casting particulier, ce groupe d’écrivains, ces réalisateurs. Ce fut un moment incroyable sur le plan professionnel, mais surtout créatif. »

