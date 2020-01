▷ Debra Messing ne partagera pas ses bijoux avec les copines de son fils

Debra Messing

L’actrice, qui possède une grande collection de bijoux, a clairement indiqué que même si ce n’est pas sans mariage, il n’y aura pas de bijoux.

Debra Messing a investi son argent dans une collection exclusive de bijoux, et comme elle n’a qu’un seul fils, elle a précisé qu’elle ne partagerait pas ses bijoux avec les copines de sa progéniture.

L’actrice a gagné une fortune en vingt ans avec la série “ Will & Grace ”, et suite au passe-temps de son père, son argent a été utilisé pour acquérir des bijoux précieux, réaliser une collection de montres des meilleures marques, et au moins elles le sont Environ 70 pièces.

Messing a déclaré au portail Page Six que celui qui était la petite amie de son fils, sans même penser à ce que l’un de ses bijoux exclusifs pouvait porter: “Pas même pour aller au bal”, c’est que son fils unique n’a que 15 ans.

Cependant, l’actrice a convenu que lorsque son fils allait se marier, la situation allait changer par rapport à sa future belle-fille: famille, alors je commençais à poser avec plaisir pour vous donner un morceau. “