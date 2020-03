▷ Décès d’un célèbre acteur de doublage au Mexique

Luis Alfonso Mendoza

En plus de l’acteur, sa femme est également décédée et l’agresseur est grièvement blessé, selon des informations.

Le comédien de voix Luis Alfonso Mendoza, connu pour avoir prêté sa voix à Gohan dans l’anime Dragon Ball Z, a été tué lors d’un blaster dans la capitale mexicaine.

Selon le ministère de la Sécurité publique, une fusillade a été signalée dans le quartier de Portales, hôtel de ville de Benito Juárez, à Mexico. En arrivant sur les lieux, les autorités ont trouvé trois personnes (Luis Alfonso Mendoza, sa femme et un autre homme), qui ont perdu la vie et une autre qui a entraîné des blessures à la tête.

Apparemment, le sujet qui a tiré sur Luis Alfonso Mendoza aurait tenté de se suicider d’un coup de feu dans la tête, mais il n’est signalé que comme grave à l’hôpital.

Les causes de l’incident sont encore inconnues, mais des voisins ont déclaré aux autorités que la fusillade aurait été déclenchée après une bagarre à l’intérieur du bâtiment.

Luis Alfonso Mendoza a donné vie avec sa voix à Gohan de Dragon Ball, Joey Tribbani de Friends, Sheldon Cooper de The Theory of the Big Bang, Leonardo of the Ninja Turtles et Carlton of The Prince of Rap, entre autres grands personnages.