▷ Demi Lovato dit que c’était “beau” de parler de sa sexualité à ses parents

Demi Lovato

La chanteuse raconte qu’en 2017 elle a révélé à ses parents qu’elle s’identifiait comme «sexuellement fluide».

Demi Lovato s’est ouverte sur le moment “vraiment magnifique” qui a révélé à ses parents qu’elle s’identifiait comme “sexuellement fluide”.

La chanteuse de 27 ans fait les rondes promotionnelles avant de chanter l’hymne national dans le Super Bowl dimanche, et s’est assise avec Andy Cohen sur son émission SiriusXM Radio Andy jeudi pour réfléchir à la façon d’arriver où elle est dans sa vie.

Parmi les questions discutées, Demi, qui a rendu public son statut sexuel dans une interview avec le magazine InStyle en 2018, a réfléchi lorsqu’elle a dit à ses parents l’année précédente.

“Je suis toujours en train de le résoudre”, a expliqué Demi. «Je n’ai pas officiellement dit à mes parents que je me voyais finir éventuellement avec une femme, jusqu’en 2017. C’était vraiment émouvant, mais vraiment magnifique. Après que tout a été fait, j’avais envie de trembler et de pleurer. Je me sentais dépassé. J’ai des parents incroyables. Ils nous ont beaucoup aidés. »

Demi a ajouté que bien que son père n’ait pas été surpris par sa révélation, il était très nerveux à l’idée de le dire à sa mère.

“Ma mère était celle qui était super nerveuse”, se souvient-il. “Mais elle a dit:” Je veux juste que tu sois heureuse. ” Et c’était tellement beau et incroyable. Je suis très reconnaissant. “