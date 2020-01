▷ Demi Lovato pleure en retour émotionnel sur scène

Demi Lovato

La chanteuse a interprété une chanson écrite et enregistrée quelques jours avant d’être hospitalisée pour une overdose.

Demi Lovato a vécu un moment très émouvant aux Grammy Awards, et c’est qu’elle a joué une chanson écrite et enregistrée quelques jours avant d’être hospitalisée pour une overdose de drogue il y a un peu plus d’un an.

Après une brève introduction de Greta Gerwig, l’étoile est apparue sous une lumière dans une robe blanche. Et même si elle était très nerveuse et émotive, depuis qu’elle a commencé son thème deux fois, il a finalement ouvert et elle a présenté au monde une ballade puissante et très personnelle «Anyone».

“Les paroles ont acquis une signification totalement différente (après tout)”, a-t-il déclaré dans une récente interview avec Apple Music. «J’entends ces paroles presque comme un appel à l’aide. … Je pense que je l’enregistrais dans un état où je pensais que c’était bien, mais ce n’était clairement pas le cas.

Il faut rappeler que c’est la première présentation de l’interprète après le terrible événement qui a failli mettre fin à sa vie et il semble que ce soit le début d’une nouvelle étape.