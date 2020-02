▷ Demi Lovato sera présentateur dans un nouveau talk-show

Demi Lovato

La chanteuse et actrice interviewera des invités pour Pillow Talk, une émission programmée pour le nouveau site de diffusion de Jeffrey Katzenberg, Quibi.

La série de 10 épisodes présentera Demi dans une conversation avec des célébrités et des experts sur des sujets allant de la positivité corporelle au sexe.

Lovato, qui sera également le producteur exécutif du projet, déclare: «Je me suis toujours considéré comme quelqu’un qui parle honnêtement des problèmes auxquels ma génération est confrontée. Nous sommes ravis d’apporter ces conversations franches à un forum public, où les gens peuvent avoir l’occasion de se rapporter aux problèmes et aux invités, tout en trouvant un espace pour rire et apprendre. »

Quibi devrait être lancé en avril (2020), avec plus de 50 séries scénarisées et non écrites, des nouvelles, des sports et des programmes de style de vie réservés. Chaque spectacle durera 10 minutes ou moins.