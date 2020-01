▷ Demi Lovato veut devenir mère

Demi Lovato

La chanteuse s’est ouverte à la possibilité de s’établir et d’avoir une famille à l’avenir.

La chanteuse Demi Lovato a fait connaître son désir de devenir mère.

Lovato a un plan sur 10 ans et considère les enfants comme faisant partie du plan.

«Je pense qu’à un moment de cette décennie, je veux fonder une famille. Tout ce succès est grand et beau et j’ai de la chance et je suis bénie et reconnaissante, mais j’ai appris que si tout cela vous rendait heureux, je n’aurais pas fait la mauvaise chose que j’ai faite », a-t-elle déclaré.

«Quand je pense à ce qui me rend heureux aujourd’hui, je pense à ma famille, je pense à mes amis, je pense à mon équipe. Je pense à… des connexions, des connexions de l’âme, des relations significatives », a déclaré Lovato à l’animatrice de Beats 1 d’Apple Music, Zane Lowe.

Lovato a eu des relations avec l’acteur Wilmer Valderrama et le mannequin Austin Wilson dans le passé, et elle indique qu’elle pourrait devenir sérieuse et s’installer la prochaine fois.

«Je ne sais même pas si je vois l’avenir avec un homme ou une femme, mais je sais qu’à un moment donné j’aimerais faire ça (avoir des enfants) dans cette décennie, et si cela n’arrive pas cette décennie, peut-être la prochaine fois, je ne sais pas. On verra. Mais j’aimerais commencer à faire plus de choses qui me rendent heureux et se soucient moins du succès », at-il dit.