▷ Demi Lovato veut embrasser Rihanna et collaborer musicalement avec elle

Demi Lovato

La chanteuse a déclaré qu’elle admirait profondément la native de la Barbade et qu’elle était sa “plus grande idole”.

Demi Lovato révèle dans l’émission Ellen DeGeneres, qui admire profondément Rihanna, qui veut embrasser et faire une collaboration musicale avec elle.

La jeune interprète a avoué que Bella de Barbade était sa plus grande idole il y a quelques mois au spectacle Ellen, et lors de sa dernière visite au spectacle, l’hôte a demandé si elle avait eu une réponse de Rihanna, Demi a déclaré: «Non, il n’a pas répondu et ça va, ça ne m’offense pas parce que c’est Rihanna … Rihanna, comment oses-tu? »a-t-il plaisanté.

Lovato a ajouté: “Ecoutez, je veux juste l’embrasser, eh bien, nous pourrions aussi faire une collaboration musicale ensemble, le baiser peut-être que nous pourrions le voir dans la vidéo, je ne sais pas.”

Interrogée sur sa vie amoureuse, la chanteuse a parlé de sa situation et de toutes les difficultés qu’elle a dû entreprendre pour sa réhabilitation:

«Je passe du temps avec moi-même depuis quelques mois maintenant, j’ai réalisé que je suis le type de personne qui trouvera un moyen de réguler la tristesse, la solitude ou quoi que ce soit. Je dois mener ces combats par moi-même, et je ne peux laisser personne venir régler ces problèmes pour moi, alors maintenant je suis célibataire et je passe mes samedis soirs seul, en riant, en prenant des bains. »

Lien source