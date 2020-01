▷ Demi Lovato veut faire des choses qui la rendent heureuse et se soucient moins du succès

Demi Lovato

Les choses dans sa vie qui la rendent heureuse ne tournent pas autour du succès, mais proviennent plutôt de «connexions de l’âme».

Le «bonheur» de Demi Lovato n’est pas défini par son «succès». La chanteuse de 27 ans dit que même si sa carrière est importante pour elle, les choses dans sa vie qui la rendent heureuse ne tournent pas autour du succès, mais proviennent plutôt de choses comme sa famille, ses amis et les «liens de l’âme» qu’elle a. fait avec des gens tout au long de sa vie.

Elle a déclaré: «Mon succès ne mesure pas mon bonheur. Quand je pense à ce qui me rend heureuse aujourd’hui, je pense à ma famille. Je pense à mes amis. Je pense à mon équipe. Je pense aux gens avec qui j’ai eu des liens, des liens avec l’âme. Des relations significatives, exactement. “

Demi «s’inquiète» toujours du succès parfois, et a déclaré que son objectif à l’avenir est de se concentrer davantage sur le bonheur plutôt que sur le succès.

Il a ajouté: “Mais j’aimerais commencer à faire plus de choses qui me rendent heureux et se soucient moins du succès.”