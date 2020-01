▷ Demi Lovato veut fonder une famille avant la fin de la décennie

Demi Lovato

L’actrice de 27 ans s’est fixé pour objectif de fonder sa propre famille d’ici la fin des années 2020.

Demi Lovato veut «fonder une famille» au cours de cette décennie. La chanteuse de 27 ans a embrassé le début de 2020 et le début d’une nouvelle décennie en se fixant de nouveaux objectifs, y compris son projet de s’établir et de fonder sa propre famille d’ici la fin des années 20.

Dans une interview avec Zane Lowe pour «New Music Daily» d’Apple Music, elle a déclaré: «Je veux fonder une famille. Je sais juste que, à un moment donné, j’aimerais le faire au cours de cette décennie. »

Demi utilise le «futur» pour l’aider à surmonter les moments difficiles de sa vie et dit qu’elle aime penser à l’avance à quoi ressemblera sa vie en plusieurs étapes.

Elle a ajouté: «Je regarde vers l’avenir en quête d’espoir. Pour changer mon point de vue sur les choses, surtout quand je surmonte quelque chose de difficile, je m’arrête toujours et je pense: “Pourquoi Dieu me fait-il traverser ça?” “

En juillet 2018, Demi a subi une surdose presque mortelle et a passé du temps dans un centre de traitement après l’incident, et il lui a fallu un certain temps pour revenir à la normale.

Et lors de son interview avec Zane, elle a décrit une nouvelle chanson intitulée “Anyone”, qu’elle a admis être un “appel à l’aide” de cette période difficile, comme elle l’a écrit “avant que tout ne se passe”.

Elle a rappelé: “J’écoute presque et j’écoute ces paroles comme un appel à l’aide.”

“Et d’une manière ou d’une autre, vous l’écoutez et pensez, comment personne n’a entendu cette chanson et pensé :: Aidons cette fille?”

«Je l’enregistrais dans un état d’esprit où je sentais que j’allais bien, mais clairement je ne l’étais pas. Je l’ai même écouté et j’ai dit: “Mon Dieu, j’aimerais pouvoir remonter le temps et aider cette version de moi-même.”

Demi jouera ‘Anyone’ aux Grammy Awards dimanche prochain.

