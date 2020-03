▷ Dennis Quaid repousse ses projets de mariage

Dennis Quaid

L’acteur va épouser Laura Savoie, mais a retardé ses projets en raison de ce qu’il appelle des “problèmes de voyage”.

L’acteur Dennis Quaid aurait reporté ses projets de mariage, invoquant des problèmes de voyage.

La star et sa fiancée de 26 ans, Laura Savoie, étudiante à l’Université du Texas, se sont fiancées en octobre (2019) et le futur petit ami a révélé que le couple voulait échanger des vœux cette année au vignoble de la famille California Staglin où il a filmé le film de 1998 The Parent Trap.

Quaid n’avait pas partagé de date précise pour les noces à l’époque, mais il semble que le mariage aura bientôt lieu, et maintenant le couple a choisi de retarder l’événement.

Une source raconte Us Weekly: “Laura et Dennis reportent leur mariage et disent aux gens que c’est à cause de” problèmes de voyage “et non du coronavirus.”

Le mariage sera le troisième de Quaid, après les précédentes unions avec Meg Ryan, avec qui elle partage un fils, Jack et Kimberly Quaid, la mère de ses jumeaux de 12 ans, Zoé et Thomas.

L’acteur de 65 ans n’a pas encore commenté la nouvelle, qui a fait surface vendredi 13 mars, le même jour que le président américain Donald Trump a déclaré que l’épidémie de coronavirus était une urgence nationale.

Lien source