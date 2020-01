▷ Dennis Quaid veut payer plus de soutien à ses enfants

Dennis Quaid

Contrairement à ce que font la plupart des célébrités, Quaid demande d’augmenter la pension de Thomas Boone et Zoe Grace, 12 ans.

Dennis Quaid veut payer plus de pension alimentaire pour enfants. L’acteur de 65 ans verse actuellement à son ex-femme Kimberly Buffington 13 750 $ par mois pour aider ses jumeaux Thomas Boone et Zoe Grace, 12 ans, mais après une lucrative année 2019, il a soumis des documents pour demander une augmentation de ses paiements .

Selon TMZ, l’accord de pension alimentaire pour enfants de Dennis et Kimberly prévoit une augmentation si la star de “ A Dog’s Journey ” gagne plus de 1,3 million de dollars par an, et en 2019, il a gagné plus de 6 millions de dollars.

L’accord, qui a été conclu lorsque le couple a divorcé en 2018 après 14 ans de mariage, comprenait également une clause demandant à Dennis de payer un pourcentage basé sur leurs revenus actuels en plus du montant de base, et la star veut maintenant ajuster ce pourcentage .

La demande vient lorsque Dennis, qui a également son fils Jack Quaid, 27 ans, avec son ex-femme Meg Ryan, a proposé à sa petite amie Laura Savoie, 26 ans, l’année dernière.

Le couple se mariera plus tard cette année, et l’acteur a récemment exclu les commentaires sur sa différence d’âge de 39 ans.

Il a dit: «Non, cela ne nous dérange vraiment pas. Je ne suis pas allé chercher une femme vraiment plus jeune que moi. Vous n’avez aucun contrôle sur qui vous tombez amoureux. Je ne tombe pas amoureux facilement. Mais je ne peux pas laisser ce que certaines personnes pensent contrôler tout cela. J’ai été marié trois fois et c’est la dernière, je sais. Je sens que j’ai un vrai partenaire dans la vie. »

Dennis a également révélé que le couple se marierait au Staglin Family Vineyard, où le film Parent The Parent Trap ’a été tourné.