▷ Des familles d’acteurs morts sur place poursuivront Televisa

Acteur Jorge Navarro

Les acteurs Luis Gerardo et Jorge Navarro sont décédés lors d’une répétition du programme «Fearless of Truth».

Les familles des acteurs Luis Gerardo et Jorge Navarro, poursuivront Televisa, après la mort tragique des histrions lors des enregistrements de la série M Fearless of the Truth ».

Officieusement, on sait que les membres de la famille poursuivront légalement la chaîne de télévision, car la production n’a pas eu les précautions nécessaires pour garantir l’intégrité des acteurs, qui ont perdu la vie en passant par un pont qui manquait de mesures de sécurité, lors de l’enregistrement d’un scène

Jorge Navarro et Luis Gerardo n’avaient pas d’assurance-vie et ce dernier a laissé une femme et deux petits enfants totalement sans protection. Jusqu’à présent, on ne sait pas si Televisa a déjà approché les proches des acteurs pour les dédommager d’une manière ou d’une autre de l’accident qu’ils ont subi, mais il est prévu qu’une entente équitable soit conclue avec eux.