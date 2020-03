▷ Disney reporte la première de “Mulan” en raison des craintes de COVID-19

Le studio a également supprimé “The New Mutants” et “Antlers” de sa liste de sorties, et recherche de nouvelles dates.

Disney a reporté la sortie de “Mulan” au milieu des inquiétudes croissantes concernant le coronavirus.

La nouvelle version en direct, avec Liu Yifei et réalisé par Niki Caro, sortira en salles le 27 mars.

Une déclaration publiée par Disney a déclaré: “Notre libération pour” Mulan “et” The New Mutants “, qui était prévue pour le 27 mars et le 3 avril, respectivement, a été reportée. Nous annoncerons bientôt une nouvelle date de sortie, en fonction de la situation entourant COVID-19. “

Le studio a également supprimé “The New Mutants” et “Antlers” de leur liste. Les trois films ont été retardés indéfiniment alors que Disney recherche de nouvelles dates de sortie, rapporte variété.com.

Pour l’instant, “Black Widow” de Disney devrait sortir en salles le 1er mai. Étant donné que de nombreux grands films sont vacants à leurs dates de sortie, “Trolls World Tour” d’Universal est le seul film d’un grand studio hollywoodien qui sera encore publié jusqu’en mai. Cela pourrait également changer si les théâtres sont obligés de fermer.

Jeudi, Universal a également retardé d’un an “Fast & Furious 9”, tandis que Paramount archivait indéfiniment “A Quiet Place 2”. Plus tôt ce mois-ci, le versement de James Bond “No Time to Die” a été retardé d’avril à novembre.

Disney a dépensé 200 millions de dollars pour produire “Mulan”. “The New Mutants”, avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, a également un prix élevé. Il s’agit de son cinquième retard sur grand écran, car il devait initialement être lancé en 2018.