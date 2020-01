▷ Dolor y Gloria est la grande gagnante des Goya Awards

Meilleur acteur dans le Goya 2020

Le film a remporté sept prix, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur principal.

Pain and Glory de Pedro Almodóvar a été le vainqueur absolu des Goya Awards, qui ont eu lieu samedi au Palais des Sports José María Martín Carpena, Malaga, Espagne.

Le film a remporté sept prix lors de la cérémonie où le meilleur de l’année du cinéma espagnol est récompensé, y compris ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur principal, pour Antonio Banderas.

Le film a également remporté les prix du meilleur scénario original, ainsi que les honneurs de la meilleure actrice de soutien, Julieta Serrano; Meilleure musique originale, Alberto Iglesias et meilleur montage.

Almodóvar et Banderas concourront dans deux semaines aux Oscars, où Dolor et Gloria est nominé pour le meilleur long métrage international (catégorie précédemment connue comme le meilleur film en langue étrangère), et Banderas pour le meilleur acteur.