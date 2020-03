▷ Drake est critiqué pour sa musique récemment sortie

Photo: Instagram

La chanson ‘When To Say When’ semble clairement manquer de respect à la mère de son fils Adonis, Sophie Brussaux.

Drake a été assez critiqué pour l’une de ses nouvelles musiques qu’il vient de sortir.

Le chanteur a surpris ses followers en annonçant la sortie de deux chansons surprises, avec des vidéos, «Chicago Freestyle» et «When To Say When».

Cependant, la dernière chanson semble être un manque de respect clair pour la mère de son fils Adonis, l’ancienne star du porno et artiste plasticienne actuelle Sophie Brussaux.

Dans un fragment de la musique, Drake appelle apparemment la mère de son fils par hasard, et certaines personnes ont raconté les vers parce que la grossesse n’était pas prévue et qu’elle n’est pas aussi attrayante que les autres femmes avec qui il est sorti. Pour d’autres, c’était plus méprisant.

Le chanteur n’a encore rien dit de ces commentaires.