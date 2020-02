▷ Dua Lipa porte un nouveau look en raison de “cheveux cassants”

Dua Lipa

La chanteuse a dû gérer quand ses cheveux talto teints ses cheveux ont commencé à se casser.

Dua Lipa a été forcée de se couper les cheveux en raison de «cheveux cassants».

La chanteuse a présenté son nouveau look plus tôt cette semaine, avec une frange bicolore et une frange blonde taillée, un style que la jeune femme de 24 ans a admis qu’elle n’avait pas choisi.

Après que les fans aient interrogé la star sur sa nouvelle coupe, elle a écrit: “PSA: Ce n’est pas une coupe de cheveux, ce sont des cheveux cassants de mes parties décolorées, mais je m’en occupe”, expliquant comment elles avaient tellement décoloré Les cheveux ont commencé à se casser.

Dua se prépare pour la sortie de son nouvel album, Future Nostalgia, qui sortira le 3 avril.

La star commencera sa tournée européenne le 26 avril à Madrid, en Espagne.