▷ Dwayne Johnson révèle la mort de son père

Rocky Johnson, Dwayne Johnson

La star hollywoodienne a également remercié la pluie de commentaires positifs et d’encouragements reçus.

Le père de Dwayne Johnson, le pionnier de la lutte Rocky Johnson, est décédé d’une “crise cardiaque massive”, a partagé la star de l’action dimanche, remerciant les fans d’avoir “élevé” leur esprit.

La star de ‘Jumanji: The Next Level’ a précédemment révélé la nouvelle du décès de son père de 75 ans mercredi, écrivant un hommage émotionnel sur Instagram et Twitter, mais dans sa nouvelle vidéo, il révèle également qu’il n’a pas eu l’occasion de lui dire Au revoir à tes parents.

Sa vidéo a commencé: «Bonjour à tous, je voulais juste m’arrêter en ce dimanche très béni pour vous remercier beaucoup. Je vous remercie Mon cœur est si plein de gratitude, profondément dans mes os, dans ma constitution, dans mon câblage, dans mon cœur et dans mon mana, pour l’effusion d’amour et de soutien et les bons désirs et condoléances qui m’ont déjà envoyé ma famille.

Ils m’ont remonté le moral d’une manière que j’espère que vous pouvez imaginer. »

Il a ajouté qu’il avait lu “autant” de messages de sympathie que “le pourrait peut-être”.

“Comme vous le savez”, a-t-il poursuivi, “j’ai perdu mon vieil homme il y a quelques jours. Je l’ai perdu de cette façon, je n’ai pas eu la chance de lui dire au revoir. Je donnerais n’importe quoi à ce moment pour lui faire un gros câlin et un baiser avant qu’il ne croise et juste dire merci et je t’aime et je te respecte. Mais je n’ai pas eu l’occasion de le dire, mais c’est la vie, comme beaucoup d’entre vous le savent. »

«Beaucoup d’entre vous voulaient savoir ce qui était arrivé à mon père. Il ne se sentait pas bien, il avait lutté contre un rhume et une infection et mardi, il avait une thrombose veineuse profonde, qui est essentiellement un caillot dans la jambe. C’était un gros caillot de sang qui s’est libéré, a traversé son corps et est allé directement dans ses poumons, l’a coagulé et est mort très rapidement d’une crise cardiaque massive, juste comme ça… “

Il a également remarqué qu’il ne savait vraiment pas «par où commencer» avec son discours, mais il a révélé qu’il buvait de la tequila et pouvait entendre la voix de son père, en disant: «Assurez-vous de me mettre dans le discours, dites de bonnes choses à mon sujet» C’est vrai, papa “Il a conclu. «C’est pourquoi tu seras toujours meilleur que moi. Et je l’aime et je vous aime. “

