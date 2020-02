▷ Elijah Wood est papa pour la première fois, selon la presse américaine

Instagram

L’acteur du Seigneur des Anneaux et son partenaire ont accueilli leur premier enfant ensemble …

Selon la presse américaine, Elijah Wood est devenu père pour la première fois. Apparemment, l’acteur de “Le Seigneur des Anneaux” et sa partenaire Mette-Marie Kongsved ont accueilli silencieusement leur premier enfant.

Selon une source du magazine américain Weekly, Elijah et Mette-Marie n’ont pas encore confirmé la nouvelle, donc les détails sur l’arrivée du bébé sont encore connus.

L’acteur de 39 ans et le producteur se sont rencontrés sur le tournage d’un film en 2017, et ont été vus ensemble en couple en janvier 2018.

Cependant, ils n’ont fait leur première apparition officielle en couple que jusqu’à un an plus tard, en février 2019, lorsqu’ils ont assisté ensemble au défilé de mode Rodarte FW19.

Dans une interview en 2011, l’acteur avouera son désir d’avoir un jour sa propre famille:

«Finalement, je veux me marier et avoir des enfants. Cependant, je ne l’ai pas par écrit quand cela m’arrivera en ce moment. J’aimerais avoir une famille un jour. J’ai beaucoup d’amis qui ont des familles et c’est un moment de ma vie que j’attends avec impatience. »