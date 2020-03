▷ Elle Fanning parle de l’importance de faire face au «chagrin et à la douleur»

Elle fanning

L’actrice joue aux côtés de Justice Smith dans le film dramatique romantique “All the Bright Places”.

L’actrice hollywoodienne Elle Fanning, qui joue aux côtés de Justice Smith dans le film dramatique romantique “All the Bright Places”, dit qu’il est important de parler de “faire face au chagrin et à la douleur”.

Le film raconte l’histoire de deux personnages aux prises avec les cicatrices émotionnelles et physiques de leur passé, et Fanning pense que le film met en évidence un thème important.

L’actrice, qui joue Violet Markey dans le film, a déclaré: “Faire face au chagrin et à la douleur est quelque chose dont on ne parle pas assez.”

Le film est basé sur un roman à succès de Jennifer Niven. Fanning espère satisfaire les gens qui sont fans du livre. Il pense également que le film réalisé par Brett Haley pourrait aider d’autres jeunes qui ont vécu des expériences similaires à leur personnage à l’écran.

Elle a déclaré au magazine Collider: «La trajectoire de Violet dans son processus de deuil est quelque chose que nous voulions vraiment être honnête. C’est leur processus, et le processus de chacun est différent, mais c’est la vie. De plus, c’est l’histoire de Jennifer Niven. Ce n’est pas de la fiction. Cela lui est vraiment arrivé, quand elle était jeune. Elle avait un petit ami avec qui cela s’est produit.

«Donc, nous voulions nous assurer qu’il était manipulé avec soin. Nous pensons également aux fans de livres. Nous avons rencontré beaucoup de ces garçons et nous avons lu des lettres de garçons que cette histoire a aidés, et j’espère que le film fera de même. Il y a maintenant une vraie communauté. Je pense que c’est beau de créer une communauté et une conversation. »