▷ Ellen Pompeo partage ses remerciements aux équipes médicales qui traitent le coronavirus

Ellen Pompeo

La star de Grey’s Anathomy reconnaît les médecins, les infirmières et les travailleurs des services d’urgence qui sont en première ligne.

Ellen Pompeo a contacté des médecins, des infirmières et des travailleurs des services d’urgence sur les réseaux sociaux pour lui faire part de ses remerciements au milieu de la pandémie de coronavirus.

L’épidémie de Covid-19 a fait des ravages dans le monde entier, avec la fermeture d’émissions de télévision, de films et de concerts de musique, et les gens achètent des produits de masse par crainte d’un blocus mondial.

Alors que l’épidémie a enregistré plus de 145 000 cas de la maladie, entraînant plus de 5 400 décès depuis son début en décembre, les hôpitaux continuent de traiter les patients, et la star de Grey’s Anatomy a remercié ceux du premier en ligne dans un article sincère.

“Ce sont mes infirmières et mes médecins, ainsi que tous les travailleurs de la santé”, a commencé l’actrice de 50 ans. «Beaucoup d’entre nous ont le privilège de se mettre en quarantaine et de s’isoler et d’essayer de rester en bonne santé, et aucun d’entre vous n’a ce privilège. Vous devriez tous être en première ligne de ce truc et de ce qui est certainement mauvais maintenant, mais cela va certainement empirer au cours des deux prochaines semaines. »

Elle a ajouté: «Donc, c’est juste moi et ma famille à vous tous, pour vous remercier. Nous les apprécions, nous les aimons. Restez en sécurité. Les infirmières déménagent, les médecins déménagent, et quiconque travaille dans un hôpital ou une industrie de la santé, vous êtes formidable.

Ellen, qui joue le Dr Meredith Gray dans Grey’s Anatomy, est récemment devenue le dernier membre de la distribution originale de la série, alors que Justin Chambers a quitté son personnage d’Alex Karev dans le drame plus tôt ce mois-ci.