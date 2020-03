▷ Ellie Goulding avoue qu’elle était accro à l’exercice

Ellie Goulding

La chanteuse dit que l’exercice a tenu compte de sa vie, jusqu’à ce que son mari l’aide à s’en sortir.

La chanteuse Ellie Goulding dit qu’elle était accro à l’exercice, une supposition qu’elle a prise pendant un certain temps dans sa vie.

Dans une interview avec The Sun, la chanteuse de 33 ans a expliqué comment elle pensait devoir aller au gymnase tous les jours et comment son mari et l’ancien rameur olympique Caspar Jopling l’avaient aidée à surmonter sa dépendance, rapporte dailymail.co.uk .

“Je ne pense pas avoir une personnalité addictive, mais je sentais qu’à un moment donné, j’avais une dépendance au gymnase qui n’était pas amusante, j’avais l’impression que je devais aller au gymnase tous les jours”, a déclaré Goulding.

“Je ne sais pas si c’était une question de survie, car voyager était si épuisant, si difficile, vraiment épuisant pour mon corps et ma santé mentale. J’avais l’impression que c’était un instinct de survie de travailler tout le temps, de m’assurer que j’étais super en forme, super sain et que j’essayais de contre-boire en tournée et que je ne mangeais peut-être pas très bien “, a-t-il ajouté.