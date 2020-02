▷ Emilia Clarke dit qu’elle ne fera jamais de “google”

Emilia Clarke

L’actrice dit que c’est ainsi qu’elle parvient à gérer la fameuse «voie saine».

L’ancienne actrice de Game of Thrones, Emilia Clarke, a révélé qu’elle n’était jamais recherchée sur Google.

S’adressant au magazine Body and Soul dimanche, la beauté de 33 ans a déclaré que c’est ainsi qu’elle aborde la célébrité de manière saine.

“Je ne recherche pas sur Google, je ne regarde rien”, a-t-il déclaré à la publication.

«C’est pour moi la recette du succès dans le traitement de la renommée et de tout échec ultérieur; J’ai appris très tôt, après ma première année à Game of Thrones, et surtout après mes hémorragies cérébrales, en ne lisant rien », a-t-il poursuivi.

Emilia a poursuivi en disant qu’elle ne lierait pas son estime de soi à ce que les autres pensent d’elle.

“Si vous essayez de ne pas lier votre estime de soi à ce que les autres perçoivent comme un succès, vous ne le lierez pas à ce que les gens peuvent percevoir comme un échec”, a-t-il déclaré.