▷ Emily Blunt a été “stupéfaite” de voir la réponse du public à A Quiet Place “

Emily Blunt

Blunt a joué dans le film mystère, avec son mari John Krasinski, qui a également réalisé le film.

L’actrice Emily Blunt a été “stupéfaite” de voir la réponse du public à son hit d’horreur de 2018, “A Quiet Place”.

Blunt a joué avec son mari John Krasinski, qui a également réalisé le film. Non seulement il a été surpris par la popularité du film, mais aussi par la conversation qu’il a générée sur les théories entourant des thèmes plus profonds.

Elle a déclaré: «J’ai été stupéfaite. Non seulement pour combien de personnes sont allées le voir et ont ensuite dit à ses amis de le voir, puis il a eu cette vie fulgurante à laquelle je ne m’attendais pas. Mais aussi les thèmes métaphoriques très profonds que les gens lui ont pris, dont certains étaient destinés et d’autres non. Ils l’ont trouvé vraiment immersif et excitant. »

Maintenant, le couple est prêt avec une suite au film, bien qu’au départ, ils aient résisté à l’idée.

“J’ai écrit le premier pour en faire une chose, puis, quand cela a bien fonctionné et que l’étude a dit:” Nous ferons une suite “, j’ai pensé,” Génial. Allez trouver quelqu’un d’autre. Ce sera génial. Profitez-en », a déclaré Krasinski.

Blunt a ajouté au magazine Total Film: “Nous savions que le studio ferait probablement une suite, avec ou sans nous.”