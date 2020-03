▷ Emily Blunt au début de sa carrière allait devenir une star de la musique

Emily Blunt

Emily Blunt révèle qu’au début, tout indiquait qu’elle concentrerait sa carrière artistique sur la musique, ce qui ne l’a pas convaincue, et une actrice britannique chevronnée lui a fait décider d’oublier complètement cette idée.

Dans l’émission de Jimmy Kimmel, Blunt a révélé qu’un chasseur de talents lui avait dit qu’il y avait trouvé la nouvelle star de la musique pop: “Ça aurait pu être Britney, oui”, a-t-elle dit amusée, ajoutant: “Mais j’ai réalisé Je n’étais pas bon en danse, et je ne voulais pas vraiment être comme Britney non plus. »

«Mon premier travail a été avec Judi Dench, c’était incroyable et elle a été formidable pour moi. J’ai fini par lui demander son avis pour me consacrer à la comédie et à la musique, parce que je n’en étais pas sûre, et elle a dit: “Oh non, non, chérie, tu ne peux pas faire les deux, tu ne peux pas agir et faire ça aussi”, a révélé Emily. .

L’actrice a montré ses extraordinaires talents de voix sur les bandes «Le retour de Mary Poppins» et la comédie musicale «Into the Woods».