▷ Emily Blunt dit que vivre à New York a rendu sa vie “plus facile à gérer”

Emily Blunt

L’actrice née à Londres dit qu’elle, son mari et ses filles adorent le quartier où ils vivent dans la “Big Apple”.

L’actrice Emily Blunt estime que vivre à Brooklyn a rendu sa vie plus “gérable”.

L’actrice et mari né à Londres John Krasinski, qui ont des filles Hazel, 6 ans, et Violet, 3 ans, adorent vivre dans leur quartier de New York City, rapporte femalefirst.co.uk.

Dans une interview pour le journal The Guardian, Blunt a déclaré: “Personne ne nous dérange, nous marchons, nous n’avons pas de voiture, c’est très gérable.” Je ne connais pas beaucoup d’autres quartiers où ce serait si facile pour nous. »

En dehors de cela, Blunt a récemment révélé qu’il voulait être une pop star.

“Cela aurait pu être Britney (Spears)”, a-t-il plaisanté, notant que ses rêves étaient de courte durée en raison d’un petit détail. “J’ai réalisé que je n’étais pas bonne en danse et je ne voulais pas être Britney … Je ne sais pas”, a-t-elle ajouté.