▷ Emma Watson arrête de promouvoir le film 'Little Women'

L'actrice n'a rejoint le reste du casting que lors de sa première au Museum of Modern Art de New York.

Emma Watson a cessé de promouvoir son nouveau film «Little Women» et aurait seulement accepté de comparaître à la première du film plus tôt ce mois-ci.

L'actrice britannique, qui joue Margaret 'Meg' March dans la nouvelle version cinématographique de Greta Gerwig, du roman de Louisa May Alcott, a informé Sony Pictures qu'elle ne rejoindrait que les co-stars Saoirse Ronan, Florence Pugh, Timothee Chalamet et Meryl Streep lors de sa première à New York, au Museum of Modern Art de la ville.

Une source a déclaré à la publication: «Les représentants d'Emma ont dit à Sony qu'ils ne feraient que la première. Nous ne savons vraiment pas ce qui s'est passé, si elle n'était pas satisfaite du film ou si elle se battait avec les acteurs. »

Alors que le reste du casting a fait la promotion du film, une autre source a affirmé qu'Emma avait sauté la tournée, car elle n'était pas un personnage principal du film, mais a insisté sur le fait qu'elle était ravie de la façon dont le projet s'est terminé et a été conduire le film sur les réseaux sociaux.

Little Women ouvre en salles le 25 décembre.