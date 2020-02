▷ En raison du scandale, le prince Andrew n’a plus de fête d’anniversaire

Elizabeth II, Prince Andrew

Le fils préféré de la reine Elizabeth II fête ses 60 ans ce mercredi, mais le monarque n’a autorisé qu’un dîner privé …

Depuis plusieurs mois, le duché de York vit ses pires heures. Le prince Andrew, le fils préféré de la reine Elizabeth II, voit son passé troublé refaire surface après le suicide en prison de son ami, le milliardaire pédophile Jeffrey Epstein, accusé d’actes pédophiles (qui se seraient produits au début des années 2000) contre Les jeunes femmes mineures, qui continuent de le porter aux médias aujourd’hui.

Une accumulation de scandales qui éclipsent naturellement Andrew et sa famille et chassent ses connaissances, de sorte que le jour de son anniversaire, célébré le mercredi 19 février, son ex-femme et meilleure amie Sarah Ferguson a eu du mal à rassembler le nombre Invités appropriés à votre fête de 60 ans.

Avant le scandale, la reine a organisé une super fête pour célébrer son fils, mais a ensuite décidé que ce devait être quelque chose de très très intime.

Il était initialement attendu par de nombreux invités, mais n’a pas répondu favorablement à l’invitation, note le journal DailyMail. Donc, si la plupart des invités ont annoncé qu’il ne serait pas disponible pour la date, la fête sera un simple dîner privé organisé au domicile du prince Andrew et de Fergie.