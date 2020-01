▷ “Être dans une direction était comme une drogue”

Louis Tomlinson

“Nous sommes rapidement devenus célèbres et, par conséquent, nous avions du pouvoir et quelque chose à dire au sein du label et avec la direction”, a-t-il déclaré, ajoutant que faire partie du groupe était “comme une drogue”, a déclaré le chanteur.

«C’est ce sentiment d’émotion accrue et d’être maniaque chaque jour et d’hystérie. Bien que vous puissiez vous plaindre de cela, aucun de nous n’a dit que nous ne voulions pas le faire. Nous étions là-dedans. Nous aimions l’aimer. “

Mais les 18 premiers mois ont été difficiles pour lui car il a eu du mal à comprendre sa valeur au sein du groupe.

“Sous la lumière du réflecteur, c’était difficile, mais c’est ce qui m’a donné le feu dans mon ventre pour me faire pleinement.”

“Mais nous contrôlions toujours notre destin”, a déclaré Tomlinson au journal The Indepedent.