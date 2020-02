▷ Eva Mendes veut être un “doux méchant” de Disney

Eva Mendes

L’actrice veut un rôle de méchant, mais ce n’est pas agressif ni extrême.

Eva Mendes a avoué son désir de jouer des rôles de méchants, mais rien d’agressif ou d’extrême, elle aimerait donc un personnage de Disney.

L’actrice a commenté le programme Entertainment Tonight: «Jouer est toujours quelque chose qui me passionnera et que je n’abandonnerai jamais complètement, mais je trouve cela compliqué maintenant que j’ai deux filles car je dois choisir plus attentivement les personnages que je dois interpréter. Je pense que les méchants me conviendraient bien, je pense que ça pourrait être quelqu’un comme “Úrsula”, la méchante sorcière de “La Petite Sirène”, j’aime les méchants de Disney et j’aimerais être l’un d’eux. “

Eva est mariée à un autre acteur, Ryan Gosling, et ils ont deux filles: Emerald, 5 ans, et Amada, 3 ans: “Je ne veux rien faire de violent et bien sûr rien d’extrêmement sexuel, alors Disney, je suis à toi!” comédienne