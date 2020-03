▷ Evangeline Lilly admet qu’elle traverse une grave crise de dépression

Evangeline Lilly

L’actrice a été sincère au sujet de ses problèmes mentaux et de ses difficultés personnelles qui l’ont amenée dans “un endroit sombre”.

L’actrice “Lost” Evangeline Lilly a parlé de ses difficultés personnelles.

La femme de 40 ans a récemment partagé deux photos d’elle-même prises par son fils de quatre ans alors qu’elle était dans un “endroit sombre” il y a un an, rapporte usatoday.com.

“J’ai eu une année si difficile l’année dernière, mais je ne voulais pas la partager avec vous parce que je ne voulais pas être un nuage sombre dans votre monde”, a-t-il écrit sur Instagram.

«Mais je lutte profondément avec le sentiment que tout ce que je suis, c’est ce que je pense que tout le monde veut et doit être. Je me sens souvent seul et invisible », a-t-il ajouté.

Lilly a dit qu’elle avait essayé en vain d’intérioriser toute sa «douleur» parce qu’elle croyait qu’elle était assez forte pour la supporter.

“En public, je me suis caché et j’ai allégé mes traumatismes les plus profonds et j’ai ri de ma douleur la plus profonde”, écrit-il.

«Jusqu’à ce que, l’an dernier, je tombe en panne. Soudain, j’ai été obligé de faire face à ma faiblesse et mes limites, mon traumatisme et mes peurs. Je n’avais pas d’autre choix que d’accepter que je suis limité ou… de continuer sur un chemin de déni perfectionniste qui me tuerait inévitablement. »

Lilly a révélé qu’elle «sort de cet endroit profond, lentement», mais qu’elle lutte toujours avec une connexion significative à travers son «obscurité».

Sur une photo, Lilly est assise sur le sol dans un débardeur noir tout en posant sa main sur son front. Sur la photo suivante, elle semble se sentir déprimée.

