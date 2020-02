▷ Ex Harvey Weinstein a une liaison avec Adrien Brody

Georgina Chapman, Adrien Brody

Après s’être séparé du producteur accusé de maltraitance des femmes, le créateur a trouvé l’amour avec le lauréat d’un Oscar.

Selon certaines informations, l’ex-femme de Harvey Weinstein, Georgina Chapman, a abandonné son mariage raté pour entamer une liaison avec l’acteur oscarisé Adrien Brody.

Chapman a quitté Weinstein après plusieurs accusations de son comportement sexuel inapproprié. Des rumeurs ont couru que son amitié avec Brody était devenue romantique après avoir été vue ensemble à Porto Rico en avril dernier, pour le lancement de la ligne de maillots de bain modèle Helena Christensen, et les téléspectateurs ont commenté que “des étincelles ont volé” lorsque Ils étaient ensemble.

Maintenant, la colonne de potins du New York Post, Page Six, a confirmé que Georgina et Adrien sont toujours ensemble, après avoir été vus ensemble tout en profitant d’un dîner aux chandelles avec des amis en commun.

«Chapman avait renoncé à sortir avec quelqu’un après son divorce, mais Brody a été une grande source de soutien pour elle. Après un moment en dehors de la scène sociale, la créatrice de Marchesa voit avec bonheur des amis proches à New York qui l’ont soutenue pendant le cauchemar », a déclaré la source à la publication.