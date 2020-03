▷ FAE Lima 2020: quels travaux pouvez-vous profiter gratuitement? | Théâtre | Spectacles

Aller au théâtre est une activité que beaucoup de gens aiment, mais parfois pour des raisons de temps, d’argent ou pour d’autres raisons, les fans de ce passe-temps ne peuvent pas en profiter.

En y réfléchissant et pour en savoir plus profiter d’une belle mise en scène, le Festival des arts du spectacle de Lima (FAELIMA 2020) premières deux jeux gratuits Arrivées d’Espagne.

Quels sont:

La viande, l’automne

Il s’agit d’une proposition scénique multidisciplinaire, qui s’éloigne des récits conventionnels et projette le spectateur dans une expérience poétique, plastique et intuitive.

Les fonctions

Horaire

Mardi 10 mars à 20 h 30

Mercredi 11 mars à 20 h 30

Lieu:

Centre culturel d’Espagne à Lima

Durée du spectacle:

45 minutes Public

Grand boléro

Coproduit par les deux plus grandes maisons de danse d’Espagne, les Théâtres du Canal et Mercat de les Flors, et interprété par six danseurs de Madrid et six de Barcelone.

Les fonctions

Horaire

Vendredi 13 mars à 20 h 30

Samedi 14 mars à 20h30

Lieu:

Théâtre municipal de Lima

Durée du spectacle:

50 minutes

Public recommandé:

Plus de 14 ans (contient des nus).