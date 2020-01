▷ Faire en sorte que les Britanniques s’effondrent en démissionnant de Harry et Meghan Markle

La reine Elizabeth II et les héritiers du trône

La reine Elizabeth II et le comité royal des redevances prévoient de trouver une solution à la crise qu’ils traversent.

La démission de Meghan Markle et du prince Harry pourrait déclencher la chute de la royauté britannique, selon les experts.

Selon le programme Daily Pop, la reine Elizabeth II et le comité royal des redevances prévoient de trouver une solution à la crise qu’ils traversent le plus rapidement possible.

Une source a déclaré que Meghan Markle n’avait rien à voir avec la démission de Harry, mais qu’il soutenait pleinement sa décision.

«Pour la duchesse, faire partie de la famille royale est un rêve devenu réalité, c’est elle qui en veut le moins, malgré tous les problèmes qui l’ont en quelque sorte causée, mais après tout, elle a besoin et a le devoir de soutenir la décision de Harry, qui est plus que disposé à s’éloigner », justifie l’informateur, ajoutant qu ‘« elle n’est pas la méchante ».

Il déclare toujours que la décision de Harry intervient bien avant son mariage avec Meghan Markle et que la naissance de son fils Archie Harrison, n’a conclu que ce qu’il avait prévu de réaliser depuis longtemps.

Lundi prochain (13), la reine rencontrera le prince Harry, le prince Charles et le prince William pour tenter de résoudre la situation. Meghan Markle, qui est revenue au Canada, où il a laissé Archie à la tête de sa mère, se joindra à la conversation par téléconférence.

